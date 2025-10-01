Directorio de empresas
La compensación de Gerente de Ingeniería de Software in India en Indeed totaliza ₹12.76M por year para TDM3. El paquete de compensación year mediano in India totaliza ₹12.71M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Indeed. Última actualización: 10/1/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
TDM3
Manager
₹12.76M
₹7.13M
₹4.86M
₹782K
TDM4
Senior Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
TDM5
Director
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
TDM6
Senior Director
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.94M

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Indeed, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.4%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Indeed, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años:

  • 33.3% se consolida en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se consolida en el 2nd-AÑO (8.32% trimestral)

  • 33.4% se consolida en el 3rd-AÑO (8.35% trimestral)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



Preguntas Frecuentes

El paquet salarial més alt reportat per a un Gerente de Ingeniería de Software a Indeed in India és una compensació total anual de ₹321,617. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Indeed per al rol de Gerente de Ingeniería de Software in India és ₹145,669.

Otros recursos