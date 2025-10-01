Indeed Ingeniero de Software Salarios en India

La compensación de Ingeniero de Software in India en Indeed varía desde ₹3.56M por year para L1 hasta ₹10.11M por year para L3. El paquete de compensación year mediano in India totaliza ₹9.42M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Indeed. Última actualización: 10/1/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono L0 ( Nivel Inicial ) ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- L1 Software Engineer I ₹3.56M ₹2.7M ₹627K ₹233K L2 Software Engineer II ₹7.59M ₹3.85M ₹3.32M ₹421K L2-II Senior Software Engineer ₹10.24M ₹5.29M ₹4.39M ₹563K Ver 4 Más Niveles

Últimas Contribuciones de Salarios

Cronograma de Consolidación Principal Alternativo 1 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones RSU En Indeed, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años: 25 % se consolida en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 6.25 % trimestral )

25 % se consolida en el 3rd - AÑO ( 6.25 % trimestral )

25 % se consolida en el 4th - AÑO ( 6.25 % trimestral ) RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries. 33.3 % AÑO 1 33.3 % AÑO 2 33.4 % AÑO 3 Tipo de Acciones RSU En Indeed, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años: 33.3 % se consolida en el 1st - AÑO ( 33.30 % anual )

33.3 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 8.32 % trimestral )

33.4 % se consolida en el 3rd - AÑO ( 8.35 % trimestral ) RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

¿Cuál es el cronograma de vesting en Indeed ?

