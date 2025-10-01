Directorio de empresas
Indeed
Indeed Ingeniero de Software Salarios en Greater Dallas Area

La compensación de Ingeniero de Software in Greater Dallas Area en Indeed totaliza $175K por year para L2. El paquete de compensación year mediano in Greater Dallas Area totaliza $265K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Indeed. Última actualización: 10/1/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L0
(Nivel Inicial)
$ --
$ --
$ --
$ --
L1
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
Software Engineer II
$175K
$136K
$16.7K
$23K
L2-II
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Indeed, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.4%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Indeed, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años:

  • 33.3% se consolida en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se consolida en el 2nd-AÑO (8.32% trimestral)

  • 33.4% se consolida en el 3rd-AÑO (8.35% trimestral)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Software Quality Assurance (QA)

Ingeniero de Datos

Ingeniero de Software de Producción

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Ingeniero de Software at Indeed in Greater Dallas Area sits at a yearly total compensation of $418,550. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Indeed for the Ingeniero de Software role in Greater Dallas Area is $194,500.

Otros recursos