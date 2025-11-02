Directorio de empresas
La compensación total promedio de Servicio al Cliente in India en Indeed varía desde ₹769K hasta ₹1.12M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Indeed. Última actualización: 11/2/2025

Compensación Total Promedio

₹882K - ₹1.01M
India
Rango Común
Rango Posible
₹769K₹882K₹1.01M₹1.12M
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Indeed, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.4%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Indeed, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años:

  • 33.3% se consolida en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se consolida en el 2nd-AÑO (8.32% trimestral)

  • 33.4% se consolida en el 3rd-AÑO (8.35% trimestral)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Servicio al Cliente en Indeed in India tiene una compensación total anual de ₹1,119,704. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Indeed para el puesto de Servicio al Cliente in India es ₹768,610.

