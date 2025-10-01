Directorio de empresas
El paquete de compensación mediano de Operaciones Comerciales in New York City Area en Indeed totaliza $143K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Indeed. Última actualización: 10/1/2025

Paquete Mediano
company icon
Indeed
Senior Strategist, Client Strategy & Insights
New York, NY
Total por año
$143K
Nivel
-
Salario base
$115K
Stock (/yr)
$12K
Bono
$16K
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
7 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Indeed?

$160K

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Indeed, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.4%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Indeed, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años:

  • 33.3% se consolida en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se consolida en el 2nd-AÑO (8.32% trimestral)

  • 33.4% se consolida en el 3rd-AÑO (8.35% trimestral)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Operaciones Comerciales en Indeed in New York City Area tiene una compensación total anual de $228,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Indeed para el puesto de Operaciones Comerciales in New York City Area es $140,000.

Otros recursos