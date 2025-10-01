Directorio de empresas
Incred Finance Ingeniero de Software Salarios en Greater Bengaluru

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Greater Bengaluru en Incred Finance totaliza ₹30.5K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Incred Finance. Última actualización: 10/1/2025

Paquete Mediano
company icon
Incred Finance
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total por año
₹30.5K
Nivel
Senior
Salario base
₹26.9K
Stock (/yr)
₹2K
Bono
₹1.7K
Años en la empresa
2-4 Años
Años de exp.
5-10 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Incred Finance?

₹160K

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Pasantías

Contribuir

Preguntas Frecuentes

Incred Finance in Greater Bengaluru में Ingeniero de Software के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₹6,712,971 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Incred Finance में Ingeniero de Software भूमिका in Greater Bengaluru के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₹2,462,941 है।

Otros recursos