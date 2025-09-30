Directorio de empresas
Incorta
Incorta Ingeniero de Software Salarios en Greater Cairo

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Greater Cairo en Incorta totaliza EGP 1.48M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Incorta. Última actualización: 9/30/2025

Paquete Mediano
company icon
Incorta
Software Engineer
Cairo, QH, Egypt
Total por año
EGP 1.48M
Nivel
Senior
Salario base
EGP 1.48M
Stock (/yr)
EGP 0
Bono
EGP 0
Años en la empresa
5 Años
Años de exp.
6 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Incorta?

EGP 7.88M

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Pasantías

Contribuir

Preguntas Frecuentes

أعلى حزمة راتب لوظيفة Ingeniero de Software في Incorta in Greater Cairo تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره EGP 5,829,211. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Incorta لوظيفة Ingeniero de Software in Greater Cairo هو EGP 1,477,620.

Otros recursos