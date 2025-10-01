Directorio de empresas
Improving Ingeniero de Software Salarios en Greater Vancouver

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Greater Vancouver en Improving totaliza CA$95.6K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Improving. Última actualización: 10/1/2025

Paquete Mediano
company icon
Improving
Senior Software Developer I
Vancouver, BC, Canada
Total por año
CA$95.6K
Nivel
Senior Software Developer I
Salario base
CA$95.6K
Stock (/yr)
CA$0
Bono
CA$0
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
3 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Improving?

CA$226K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Pasantías

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Improving in Greater Vancouver tiene una compensación total anual de CA$141,010. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Improving para el puesto de Ingeniero de Software in Greater Vancouver es CA$95,578.

