Imprint
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • New York City Area

Imprint Ingeniero de Software Salarios en New York City Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in New York City Area en Imprint totaliza $171K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Imprint. Última actualización: 10/1/2025

Paquete Mediano
Imprint
Software Engineer
New York, NY
Total por año
$171K
Nivel
L3
Salario base
$160K
Stock (/yr)
$1.4K
Bono
$10K
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
2 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Imprint?

$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

Preguntas Frecuentes

