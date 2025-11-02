Directorio de empresas
El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in United States en Imprint totaliza $200K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Imprint. Última actualización: 11/2/2025

Paquete Mediano
company icon
Imprint
Full-Stack Software Engineer
New York, NY
Total por año
$200K
Nivel
Senior
Salario base
$190K
Stock (/yr)
$10K
Bono
$0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
7 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Imprint?
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Pasantías

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Imprint in United States tiene una compensación total anual de $206,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Imprint para el puesto de Ingeniero de Software in United States es $160,000.

Otros recursos