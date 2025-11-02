Directorio de empresas
La compensación total promedio de Arquitecto de Soluciones in United States en Imply varía desde $167K hasta $243K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Imply. Última actualización: 11/2/2025

Compensación Total Promedio

$192K - $218K
United States
Rango Común
Rango Posible
$167K$192K$218K$243K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Imply, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Arquitecto de Soluciones en Imply in United States tiene una compensación total anual de $243,080. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Imply para el puesto de Arquitecto de Soluciones in United States es $166,860.

Otros recursos