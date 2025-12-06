Directorio de empresas
ImmoScout24
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Diseñador de Producto

  • Todos los Salarios de Diseñador de Producto

ImmoScout24 Diseñador de Producto Salarios

La compensación total promedio de Diseñador de Producto in Germany en ImmoScout24 varía desde €42.6K hasta €60.5K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ImmoScout24. Última actualización: 12/6/2025

Compensación Total Promedio

$55.8K - $66.1K
Germany
Rango Común
Rango Posible
$49.1K$55.8K$66.1K$69.7K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 2 más Diseñador de Producto contribuciones en ImmoScout24 para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario


Contribuir
¿Cuáles son los niveles de carrera en ImmoScout24?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Diseñador de Producto ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Diseñador de Producto en ImmoScout24 in Germany tiene una compensación total anual de €60,491. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en ImmoScout24 para el puesto de Diseñador de Producto in Germany es €42,607.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para ImmoScout24

Empresas relacionadas

  • Airbnb
  • Square
  • Flipkart
  • Snap
  • Apple
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/immoscout24/salaries/product-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.