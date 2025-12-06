Directorio de empresas
IMMO Capital
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

IMMO Capital Ingeniero de Software Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero de Software in India en IMMO Capital varía desde ₹3.06M hasta ₹4.37M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de IMMO Capital. Última actualización: 12/6/2025

Compensación Total Promedio

$40K - $46.8K
India
Rango Común
Rango Posible
$34.9K$40K$46.8K$49.7K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 2 más Ingeniero de Software contribuciones en IMMO Capital para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario


Contribuir
¿Cuáles son los niveles de carrera en IMMO Capital?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en IMMO Capital in India tiene una compensación total anual de ₹4,370,264. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en IMMO Capital para el puesto de Ingeniero de Software in India es ₹3,062,920.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para IMMO Capital

Empresas relacionadas

  • Square
  • Apple
  • Amazon
  • Roblox
  • Dropbox
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/immo-capital/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.