Immigram
Immigram Gerente de Proyecto Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Proyecto in Armenia en Immigram varía desde AMD 9.54M hasta AMD 13.61M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Immigram. Última actualización: 12/6/2025

Compensación Total Promedio

$28.6K - $33.5K
Armenia
Rango Común
Rango Posible
$25K$28.6K$33.5K$35.6K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Immigram?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Proyecto en Immigram in Armenia tiene una compensación total anual de AMD 13,606,521. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Immigram para el puesto de Gerente de Proyecto in Armenia es AMD 9,536,194.

Otros recursos

