IMC Gerente de Ingeniería de Software Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Ingeniería de Software in United States en IMC varía desde $148K hasta $214K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de IMC. Última actualización: 12/6/2025

Compensación Total Promedio $167K - $194K United States Rango Común Rango Posible $148K $167K $194K $214K Rango Común Rango Posible

