IMC
  • Salarios
  • Analista Financiero

  • Todos los Salarios de Analista Financiero

IMC Analista Financiero Salarios

El paquete de compensación mediano de Analista Financiero in United States en IMC totaliza $269K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de IMC. Última actualización: 12/6/2025

Paquete Mediano
company icon
IMC
Trader
Chicago, IL
Total por año
$269K
Nivel
L3
Salario base
$175K
Stock (/yr)
$0
Bono
$93.8K
Años en la empresa
0-1 Años
Años de exp.
0-1 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en IMC?
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista Financiero en IMC in United States tiene una compensación total anual de $297,500. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en IMC para el puesto de Analista Financiero in United States es $268,750.

