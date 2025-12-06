Directorio de empresas
Illumix
Illumix Ingeniero de Software Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero de Software in United States en Illumix varía desde $106K hasta $145K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Illumix. Última actualización: 12/6/2025

Compensación Total Promedio

$114K - $138K
United States
Rango Común
Rango Posible
$106K$114K$138K$145K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Illumix?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Illumix in United States tiene una compensación total anual de $145,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Illumix para el puesto de Ingeniero de Software in United States es $106,250.

Otros recursos

