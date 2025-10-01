Directorio de empresas
Illumio
Illumio Gerente de Ingeniería de Software Salarios en San Francisco Bay Area

La compensación total promedio de Gerente de Ingeniería de Software in San Francisco Bay Area en Illumio varía desde $213K hasta $309K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Illumio. Última actualización: 10/1/2025

Compensación Total Promedio

$242K - $281K
United States
Rango Común
Rango Posible
$213K$242K$281K$309K
Rango Común
Rango Posible

$160K

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Illumio, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Gerente de Ingeniería de Software at Illumio in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $309,400. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Illumio for the Gerente de Ingeniería de Software role in San Francisco Bay Area is $213,200.

Otros recursos