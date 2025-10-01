Directorio de empresas
Illumio
Illumio Ingeniero de Software Salarios en San Francisco Bay Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in San Francisco Bay Area en Illumio totaliza $203K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Illumio. Última actualización: 10/1/2025

Paquete Mediano
company icon
Illumio
Machine Learning Engineer
Sunnyvale, CA
Total por año
$203K
Nivel
L2
Salario base
$170K
Stock (/yr)
$18K
Bono
$15K
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
4 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Illumio?

$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Salarios de Pasantías

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Illumio, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

بالاترین بسته حقوقی گزارش شده برای Ingeniero de Software در Illumio in San Francisco Bay Area برابر کل دستمزد سالانه $283,500 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Illumio برای نقش Ingeniero de Software in San Francisco Bay Area برابر $210,000 است.

