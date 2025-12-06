Directorio de empresas
Illumina
Illumina Reclutador Salarios

La compensación de Reclutador in United States en Illumina totaliza $95K por year para P3. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Illumina. Última actualización: 12/6/2025

Compensación Total Promedio

$87.4K - $102K
United States
Rango Común
Rango Posible
$80.8K$87.4K$102K$113K
Rango Común
Rango Posible
Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$95K
$85K
$5K
$5K
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Illumina, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (25.00% anual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Reclutador en Illumina in United States tiene una compensación total anual de $113,050. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Illumina para el puesto de Reclutador in United States es $80,750.

Otros recursos

