Illumina
La compensación de Ingeniero Mecánico in United States en Illumina varía desde $86.4K por year para P1 hasta $248K por year para P5. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $141K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Illumina. Última actualización: 12/6/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
P1
Entry Mechanical Engineer
$86.4K
$76.3K
$8.8K
$1.3K
P2
Intermediate Mechanical Engineer
$142K
$115K
$24K
$3K
P3
Senior Mechanical Engineer
$127K
$114K
$9.6K
$4K
P4
Staff Mechanical Engineer
$199K
$145K
$42.5K
$11.5K
No se encontraron salarios
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Illumina, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (25.00% anual)



Títulos Incluidos

Ingeniero de Manufactura

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero Mecánico en Illumina in United States tiene una compensación total anual de $247,667. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Illumina para el puesto de Ingeniero Mecánico in United States es $148,000.

