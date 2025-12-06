La compensación de Ingeniero Biomédico in United States en Illumina varía desde $96.9K por year para P2 hasta $181K por year para P4. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $105K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Illumina. Última actualización: 12/6/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$96.9K
$91.3K
$3.2K
$2.5K
P3
$158K
$126K
$25.6K
$6.6K
P4
$181K
$140K
$35K
$5.8K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Illumina, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:
25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se consolida en el 2nd-AÑO (25.00% anual)
25% se consolida en el 3rd-AÑO (25.00% anual)
25% se consolida en el 4th-AÑO (25.00% anual)
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/illumina/salaries/biomedical-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.