La compensación total promedio de Investigador de UX in United States en IHS Markit varía desde $125K hasta $174K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de IHS Markit. Última actualización: 12/6/2025

Compensación Total Promedio

$135K - $164K
United States
Rango Común
Rango Posible
$125K$135K$164K$174K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en IHS Markit?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Investigador de UX en IHS Markit in United States tiene una compensación total anual de $174,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en IHS Markit para el puesto de Investigador de UX in United States es $124,500.

