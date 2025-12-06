IHS Markit Reclutador Salarios

La compensación total promedio de Reclutador in Malaysia en IHS Markit varía desde MYR 47.4K hasta MYR 64.7K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de IHS Markit. Última actualización: 12/6/2025

Compensación Total Promedio $12.2K - $14.7K Malaysia Rango Común Rango Posible $11.4K $12.2K $14.7K $15.5K Rango Común Rango Posible

