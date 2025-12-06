Directorio de empresas
iHerb
iHerb Recursos Humanos Salarios

La compensación total promedio de Recursos Humanos in United States en iHerb varía desde $286K hasta $390K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de iHerb. Última actualización: 12/6/2025

Compensación Total Promedio

$306K - $370K
United States
Rango Común
Rango Posible
$286K$306K$370K$390K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en iHerb?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Recursos Humanos en iHerb in United States tiene una compensación total anual de $389,760. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en iHerb para el puesto de Recursos Humanos in United States es $285,600.

Otros recursos

