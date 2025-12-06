Directorio de empresas
iHerb
La compensación total promedio de Científico de Datos in United States en iHerb varía desde $153K hasta $213K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de iHerb. Última actualización: 12/6/2025

Compensación Total Promedio

$166K - $201K
United States
Rango Común
Rango Posible
$153K$166K$201K$213K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en iHerb?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en iHerb in United States tiene una compensación total anual de $213,440. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en iHerb para el puesto de Científico de Datos in United States es $152,720.

