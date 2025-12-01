Directorio de empresas
IGM Financial
IGM Financial Recursos Humanos Salarios

La compensación total promedio de Recursos Humanos in Canada en IGM Financial varía desde CA$46.2K hasta CA$65.9K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de IGM Financial. Última actualización: 12/1/2025

Compensación Total Promedio

$38.2K - $44.7K
Canada
Rango Común
Rango Posible
$33.3K$38.2K$44.7K$47.6K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en IGM Financial?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Recursos Humanos en IGM Financial in Canada tiene una compensación total anual de CA$65,885. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en IGM Financial para el puesto de Recursos Humanos in Canada es CA$46,176.

Otros recursos

