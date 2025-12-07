ideaForge Ingeniero de Software Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero de Software in India en ideaForge varía desde ₹1.3M hasta ₹1.88M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ideaForge. Última actualización: 12/7/2025

Compensación Total Promedio $16.7K - $19.4K India Rango Común Rango Posible $14.8K $16.7K $19.4K $21.4K Rango Común Rango Posible

