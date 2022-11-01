Directorio de empresas
ICONMA
ICONMA Salarios

El salario de ICONMA varía desde $80,621 en compensación total por año para un Gerente de Proyectos en el nivel más bajo hasta $157,080 para un Ingeniero de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de ICONMA. Última actualización: 10/17/2025

Gerente de Productos
$83.6K
Gerente de Proyectos
$80.6K
Ventas
$153K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Ingeniero de Software
$157K
Investigador UX
$129K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en ICONMA es Ingeniero de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $157,080. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en ICONMA es $129,350.

Otros recursos