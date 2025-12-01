Directorio de empresas
Icertis
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Marketing

  • Todos los Salarios de Marketing

Icertis Marketing Salarios

La compensación total promedio de Marketing in India en Icertis varía desde $30.9K hasta $43.9K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Icertis. Última actualización: 12/1/2025

Compensación Total Promedio

$35K - $39.8K
United States
Rango Común
Rango Posible
$30.9K$35K$39.8K$43.9K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 2 más Marketing contribuciones en Icertis para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario


Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Icertis, Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Marketing ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Marketing en Icertis in India tiene una compensación total anual de $43,913. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Icertis para el puesto de Marketing in India es $30,888.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Icertis

Empresas relacionadas

  • Rubrik
  • Cloudera
  • Plaid
  • AppDynamics
  • Carta
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/icertis/salaries/marketing.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.