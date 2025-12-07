Directorio de empresas
HYCU
HYCU Ventas Salarios

La compensación total promedio de Ventas in United States en HYCU varía desde $183K hasta $254K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de HYCU. Última actualización: 12/7/2025

Compensación Total Promedio

$196K - $231K
United States
Rango Común
Rango Posible
$183K$196K$231K$254K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en HYCU?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ventas en HYCU in United States tiene una compensación total anual de $254,475. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en HYCU para el puesto de Ventas in United States es $182,700.

Otros recursos

