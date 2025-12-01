Directorio de empresas
Husco
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero Mecánico

  • Todos los Salarios de Ingeniero Mecánico

Husco Ingeniero Mecánico Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero Mecánico in United States en Husco varía desde $72.1K hasta $102K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Husco. Última actualización: 12/1/2025

Compensación Total Promedio

$81.9K - $97K
United States
Rango Común
Rango Posible
$72.1K$81.9K$97K$102K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 2 más Ingeniero Mecánico contribuciones en Husco para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario


Contribuir
¿Cuáles son los niveles de carrera en Husco?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Ingeniero Mecánico ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero Mecánico en Husco in United States tiene una compensación total anual de $102,350. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Husco para el puesto de Ingeniero Mecánico in United States es $72,090.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Husco

Empresas relacionadas

  • Apple
  • PayPal
  • Google
  • Netflix
  • Roblox
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/husco/salaries/mechanical-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.