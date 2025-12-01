Directorio de empresas
Husco
Husco Ingeniero de Control Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero de Control in United States en Husco varía desde $68K hasta $95.2K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Husco. Última actualización: 12/1/2025

Compensación Total Promedio

$73.6K - $85.6K
United States
Rango Común
Rango Posible
$68K$73.6K$85.6K$95.2K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Husco?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Control en Husco in United States tiene una compensación total anual de $95,200. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Husco para el puesto de Ingeniero de Control in United States es $68,000.

