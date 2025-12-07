Directorio de empresas
Huron
Huron Tecnólogo de la Información (TI) Salarios

Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Huron. Última actualización: 12/7/2025

Compensación Total Promedio

$5.3K - $6.2K
India
Rango Común
Rango Posible
$4.9K$5.3K$6.2K$6.9K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Huron?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Tecnólogo de la Información (TI) en Huron tiene una compensación total anual de ₹604,078. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Huron para el puesto de Tecnólogo de la Información (TI) es ₹431,484.

Otros recursos

