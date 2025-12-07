Directorio de empresas
Human Interest
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Gerente de Ingeniería de Software

  • Todos los Salarios de Gerente de Ingeniería de Software

Human Interest Gerente de Ingeniería de Software Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Ingeniería de Software in United States en Human Interest varía desde $168K hasta $230K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Human Interest. Última actualización: 12/7/2025

Compensación Total Promedio

$182K - $216K
United States
Rango Común
Rango Posible
$168K$182K$216K$230K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 2 más Gerente de Ingeniería de Software contribuciones en Human Interest para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario


Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Human Interest, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Gerente de Ingeniería de Software ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en Human Interest in United States tiene una compensación total anual de $230,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Human Interest para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in United States es $168,000.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Human Interest

Empresas relacionadas

  • Farmers Insurance
  • Guardian Life
  • Susquehanna International Group
  • New York Life Insurance
  • Figure
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/human-interest/salaries/software-engineering-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.