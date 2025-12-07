Directorio de empresas
Human Interest
Human Interest Diseñador de Producto Salarios

El paquete de compensación mediano de Diseñador de Producto in United States en Human Interest totaliza $170K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Human Interest. Última actualización: 12/7/2025

Paquete Mediano
company icon
Human Interest
Product Designer
San Francisco, CA
Total por año
$170K
Nivel
L4
Salario base
$170K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
5 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Human Interest?
Últimas Contribuciones de Salarios
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Human Interest, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Diseñador de Producto en Human Interest in United States tiene una compensación total anual de $170,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Human Interest para el puesto de Diseñador de Producto in United States es $170,000.

