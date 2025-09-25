Directorio de empresas
Holiday Extras Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in United Kingdom en Holiday Extras totaliza £44.3K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Holiday Extras. Última actualización: 9/25/2025

Paquete Mediano
company icon
Holiday Extras
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Total por año
£44.3K
Nivel
L1
Salario base
£41.3K
Stock (/yr)
£0
Bono
£3K
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
2 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Holiday Extras?

£122K

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Pasantías

Contribuir

Preguntas Frecuentes

أعلى حزمة راتب لوظيفة Ingeniero de Software في Holiday Extras in United Kingdom تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره £56,648. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Holiday Extras لوظيفة Ingeniero de Software in United Kingdom هو £42,300.

