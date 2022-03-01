Directorio de empresas
Hipcamp
Hipcamp Salarios

El salario de Hipcamp varía desde $168,504 en compensación total por año para un Diseñador de Productos en el nivel más bajo hasta $907,515 para un Gerente de Ingeniería de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Hipcamp. Última actualización: 9/5/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $170K
Analista de Negocios
$177K
Científico de Datos
$175K

Recursos Humanos
$366K
Diseñador de Productos
$169K
Gerente de Productos
$212K
Gerente de Ingeniería de Software
$908K
Preguntas Frecuentes

El rol amb millor retribució reportat a Hipcamp és Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $907,515. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Hipcamp és $176,880.

