Hinge Health
Hinge Health Salarios

El salario de Hinge Health varía desde $48,540 en compensación total por año para un Diseñador de Productos en el nivel más bajo hasta $353,225 para un Gerente de Diseño de Productos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Hinge Health. Última actualización: 9/5/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $175K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Gerente de Ingeniería de Software
Median $240K
Gerente de Productos
Median $232K

Operaciones Comerciales
$142K
Gerente de Operaciones Comerciales
$147K
Analista de Negocios
$124K
Desarrollo Corporativo
$271K
Analista de Datos
$133K
Científico de Datos
$271K
Analista Financiero
$234K
Diseñador Industrial
$261K
Tecnólogo en Informática (TI)
$75K
Marketing
$118K
Operaciones de Marketing
$158K
Diseñador de Productos
$48.5K
Gerente de Diseño de Productos
$353K
Gerente de Proyectos
$116K
Investigador UX
$207K
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Hinge Health, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Hinge Health es Gerente de Diseño de Productos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $353,225. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Hinge Health es $166,550.

Otros recursos