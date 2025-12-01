Directorio de empresas
Highspot
Highspot Éxito del Cliente Salarios

La compensación total promedio de Éxito del Cliente in United States en Highspot varía desde $119K hasta $173K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Highspot. Última actualización: 12/1/2025

Compensación Total Promedio

$135K - $157K
United States
Rango Común
Rango Posible
$119K$135K$157K$173K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Highspot, Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (25.00% anual)

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Éxito del Cliente en Highspot in United States tiene una compensación total anual de $172,550. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Highspot para el puesto de Éxito del Cliente in United States es $118,900.

Otros recursos

