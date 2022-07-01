HG Insights Salarios

Directorio de empresas
El salario de HG Insights varía desde $99,500 en compensación total por año para un Diseñador de Productos en el nivel más bajo hasta $231,150 para un Gerente de Ingeniería de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de HG Insights. Última actualización: 9/10/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $134K
Diseñador de Productos
$99.5K
Gerente de Productos
$181K

Gerente de Ingeniería de Software
$231K
Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at HG Insights is Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $231,150. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at HG Insights is $157,650.

