Heyday Salarios

El salario de Heyday varía desde $56,511 en compensación total por año para un Científico de Datos en el nivel más bajo hasta $201,000 para un Ingeniero de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Heyday. Última actualización: 9/10/2025

$160K

Operaciones Comerciales
$136K
Analista de Negocios
$197K
Científico de Datos
$56.5K

Gerente de Productos
$184K
Reclutador
$191K
Ingeniero de Software
$201K
Preguntas Frecuentes

Heydayで報告されている最高給与の職種はIngeniero de Software at the Common Range Average levelで、年間総報酬は$201,000です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Heydayで報告されている年間総報酬の中央値は$187,275です。

