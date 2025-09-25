Directorio de empresas
La compensación total promedio de Gerente de Programas Técnicos in Poland en HERE Technologies varía desde PLN 89.9K hasta PLN 123K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de HERE Technologies. Última actualización: 9/25/2025

Compensación Total Promedio

PLN 96.3K - PLN 116K
Poland
Rango Común
Rango Posible
PLN 89.9KPLN 96.3KPLN 116KPLN 123K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en HERE Technologies?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Programas Técnicos en HERE Technologies in Poland tiene una compensación total anual de PLN 122,715. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en HERE Technologies para el puesto de Gerente de Programas Técnicos in Poland es PLN 89,920.

