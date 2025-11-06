HERE Technologies Ingeniero de Software Salarios en United States

La compensación de Ingeniero de Software in United States en HERE Technologies varía desde $110K por year para L5 hasta $212K por year para L10. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $120K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de HERE Technologies. Última actualización: 11/6/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono L5 Software Engineer I ( Nivel Inicial ) $110K $90K $20K $0 L6 Software Engineer II $109K $105K $0 $4.1K L7 Senior Engineer $124K $118K $2K $3.6K L8 Lead Engineer $ -- $ -- $ -- $ -- Ver 2 Más Niveles

