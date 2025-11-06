La compensación de Ingeniero de Software in Greater Chicago Area en HERE Technologies varía desde $109K por year para L6 hasta $188K por year para L9. El paquete de compensación year mediano in Greater Chicago Area totaliza $120K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de HERE Technologies. Última actualización: 11/6/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$109K
$105K
$0
$4.1K
L7
$110K
$110K
$0
$0
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
