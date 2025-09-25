Directorio de empresas
HERE Technologies
  • Salarios
  • Científico de Datos

  • Todos los Salarios de Científico de Datos

HERE Technologies Científico de Datos Salarios

La compensación de Científico de Datos in India en HERE Technologies varía desde ₹3.93M por year para L5 hasta ₹1.66M por year para L7. El paquete de compensación year mediano in India totaliza ₹2.26M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de HERE Technologies. Última actualización: 9/25/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L5
₹3.93M
₹3.93M
₹0
₹0
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹1.66M
₹1.66M
₹0
₹0
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
¿Cuáles son los niveles de carrera en HERE Technologies?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en HERE Technologies in India tiene una compensación total anual de ₹18,049,317. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en HERE Technologies para el puesto de Científico de Datos in India es ₹2,113,526.

Otros recursos