Helsing
Helsing Gerente de Programas Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Programas in United Kingdom en Helsing varía desde £165K hasta £230K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Helsing. Última actualización: 9/27/2025

Compensación Total Promedio

£177K - £209K
United Kingdom
Rango Común
Rango Posible
£165K£177K£209K£230K
Rango Común
Rango Posible

£121K

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Helsing, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Programas en Helsing in United Kingdom tiene una compensación total anual de £230,421. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Helsing para el puesto de Gerente de Programas in United Kingdom es £165,430.

