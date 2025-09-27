Directorio de empresas
Helm
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

Helm Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Canada en Helm totaliza CA$60.6K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Helm. Última actualización: 9/27/2025

Paquete Mediano
company icon
Helm
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Victoria, BC, Canada
Total por año
CA$60.6K
Nivel
L2
Salario base
CA$60.6K
Stock (/yr)
CA$0
Bono
CA$0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
5 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Helm?

CA$226K

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de CA$42.4K+ (a veces CA$424K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles
Salarios de Pasantías

Contribuir

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Títulos Incluidos

Enviar Nuevo Título

Ingeniero de Software Quality Assurance (QA)

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Helm in Canada tiene una compensación total anual de CA$66,995. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Helm para el puesto de Ingeniero de Software in Canada es CA$60,614.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Helm

Empresas relacionadas

  • Flipkart
  • Google
  • Airbnb
  • PayPal
  • Uber
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos