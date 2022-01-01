Directorio de empresas
HealthifyMe
HealthifyMe Salarios

El salario de HealthifyMe varía desde $30,469 en compensación total por año para un Científico de Datos en el nivel más bajo hasta $201,000 para un Gerente de Productos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de HealthifyMe. Última actualización: 10/19/2025

Ingeniero de Software
Median $47.9K

Ingeniero de Software Backend

Analista de Negocios
$73.9K
Científico de Datos
$30.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Gerente de Productos
$201K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en HealthifyMe es Gerente de Productos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $201,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en HealthifyMe es $60,920.

Otros recursos