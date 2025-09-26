La compensación total promedio de Ingeniero de Software in United States en Health Recovery Solutions varía desde $71.4K hasta $97.4K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Health Recovery Solutions. Última actualización: 9/26/2025
Compensación Total Promedio
Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!